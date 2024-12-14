Kovancılar İlçe Müftülüğü'nden Gençlik Programı

Elazığ'ın Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan gençlik çalışmaları sürüyor.

Kovancılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü vaiz Ramazan Yazar, Gençlik Koordinatör Yardımcısı Afetler Cami imam hatibi Hatip Kaya ve Fatih Cami imam hatibi Necattin Çelik, Kovancılar'da öğrenci ve gençler ile bir araya geldi. Programa İlçe Müftüsü İrfan Çavaş ile davetliler de katıldı.

Programda gençlerle sohbet edilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlik, resim çekilmesinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ