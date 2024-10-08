Üye Girişi
Haberler

Kovancılar'da Husumetli Aileler Barıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Kaymakam Mustafa Dilekli'nin çabalarıyla husumetli Demirel aileleri barıştı. Aileler, bölgenin kanaat önderleriyle birlikte bir araya gelerek dostluk mesajı verdi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde husumetli aileler, Kaymakam Mustafa Dilekli'nin çabası sonucu barıştı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Uzunova köyünde yaşayan Mahmut ve Mustafa Demirel kardeşlerin oğulları arasında yaşanan husumet, Kaymakam Mustafa Dilekli'nin çabası sonucu tatlıya bağlandı. Bölgenin kanaat önderleri ve kurum amirleriyle beraber Uzunova köyünde yaşayan Demirel ailesiyle buluşan Kaymakam Dilekli, ailelerin barışması sonucu dostluk mesajı vererek hep birlikte yemek yiyip toplu fotoğraf çekindi.

Kaymakam Dilekli, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek aile fertlerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kovancılar

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu

 El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

Türkiye, İsrail'in bomba yağdırdığı ülke için harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi? Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024? Berkcan Güven kimdir? Berkcan Güven kaç yaşında, nereli? Masterchef 8 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ecrin Su Çoban olayı nedir? Ecrin Su Çoban Discord olayı ne? Buğra Gökce kimdir? Halk Tv konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NEDİR? 8 Ekim 2024 Instagram'a ne oldu, niye girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.