KOSYÖD üyeleri Hurok Marble'de

Kütahya Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Destekleme Derneği (KOSYÖD) üyeleri Hurok Marble'ı ziyaret etti.

Kütahya Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Destekleme Derneği (KOSYÖD) üyeleri Hurok Marble'ı ziyaret etti.

Hurok Marble Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar ve Hurok Marble Genel Müdürü Kemal Olçar tarafından davet edilen ve karşılanan dernek üyeleri, fabrikayı gezerek üretim aşamalarıyla alakalı bilgiler aldı.

Hüsnü Olçar, hayatını kaleme aldığı ve KOSYÖD Derneği hakkında bilgilerin de yer aldığı "Kütahya'dan Miami'ye: Hüsnü Olçar" kitabını imzalayarak dernek üyelerine takdim etti.

Yemek sırasında geçmişi yad edip ülke gündemini ve sanayinin sorunları hakkında sohbet ettiler.

Dernek üyeleri Hüsnü Olçar ve Kemal Olçar'a davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA