Kosova'da güneş enerjisi panellerinin temizleyicisi: Koyun ve keçiler

Kosova'da Sırbistan sınırında Kameniça kasabasındaki koyun ve keçiler, güneş enerjisi panellerinin çevresinde kalan otları yiyerek panellerin temizliğini yapıyor.

Kosova'da Sırbistan sınırında Kameniça kasabasındaki koyun ve keçiler, güneş enerjisi panellerinin çevresinde kalan otları yiyerek panellerin temizliğini yapıyor.

Kosova'nın Sırbistan sınırında Kameniça kasabasına bağlı Rogane köyündeki güneş enerjisi çiftliği sahibi Arbır Maliçi, otlarla çevrili güneş enerjisi panellerinin temizliğinde zorlanınca çareyi koyun ve keçilerde buldu. Çiftliğin tepe noktasında kurulan ve otların ortasında kalan güneş enerjisi panellerinin temizliği için harekete geçen Maliçi, bir çoban ile anlaştı. Çalışanların temizlemekte zorlandığı otların temizlenmesiyle görevlendirilen çoban da koyun ve keçileri güneş panellerinin çevresinde otlatmaya başladı. Haftada 3-4 gün 100'den fazla koyun ve keçini tepeye götüren çoban, çiftliğin tepe noktasındaki güneş panellerinin çevresini temiz tutmayı başardı.

Doğayla barışık çözüm

Koyun ve keçiler tarafından yenilen otlar sayesinde çim biçme makinesi kullanılmayarak enerji tasarrufu sağlanıyor. Çiftlik panellerine bulunduğu konuma yakın oturan çoban da hem keçi ve koyunlarını doyuruyor hem de yaşam masraflarını daha kolay karşılıyor.

Güneş enerjisi panellerinin temizliğini koyun ve keçilerin yaptığı Rogane köyünde 12 bin güneş enerjisi paneli bulunuyor. - PRİŞTİNE