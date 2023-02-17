Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova, bağımsızlığının 15'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Kosova, 2008 tarihinde Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova, bu yıl m15'inci bağımsızlığını kutlamaya hazırlanıyor. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de de günler öncesinden caddeler Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan ülkelerin bayraklarıyla süslendi. Bağımsızlık nedeniyle 17 Şubat'ın resmi tatil ilan edildiği ülkede, bu yıl da kutlamalar törenlerle gerçekleştirilecek. Kutlamalar, yarın başkent Priştine'deki Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti'nin de katılımıyla askeri geçit töreniyle başlayacak. Daha sonra her şehirde çeşitli folklor gösterilerinin de yapıldığı etkinliklerle devam edecek. Bağımsızlık günü nedeniyle yarın Prizren'de konserler yapılacak.

Vatandaşlar işsizlikten şikayetçi

Kosova, bağımsızlığını kutlamaya hazırlanırken vatandaşlarda ekonomik sıkıntı ve işsizlikten şikayetçi. İşsizliğin yüzde 60'ın üzerinde olduğu Kosova'da gençler çareyi Avrupa ülkelerine gitmekte buluyor. Sağlık alanının neredeyse çöktüğü Kosova'da, emekliye aylık 100 Euro maddi destek veriliyor.

Nafiz Lokviça isimli vatandaş, "Pek bir değişiklik yok, sadece ismimiz bağımsız oldu. Her şey aynı gidiyor, ekonomik sıkıntımız var. Bu yılın anlaşmalarında Sırbistan ile bir yere varılırsa daha iyi günler bizi bekler. Ancak maalesef şimdiye kadar gençlerimiz Kosova'yı terk ediyor, işsizlik çok umarım iyi günler gelir" dedi.

Nevzat Şundo ise, "Bu yıl 15 sene içerisinde, ilk bağımsızlık ilan ettiğimizde çok umutluydum. Görkemli bir şekilde Kosova'nın geleceğine inanıyordum. Ancak maalesef 15 senedir sağlık sıfırda, emeklilik sıfırda. Avrupa ülkeleri, Balkanlarda tüm devletler Arnavutluk olsun, Karadağ, Bosna-Hersek, Sırbistan vatandaşları Avrupa'ya vizesiz gidiyor, biz ise sıfırda kaldık. Maalesef bunu üzüntüsüyle söylüyorum, inşallah yeni umutlarımız var. Yeni hükümete inanıyorum. Fakirle büyüdük öyle de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz ise hala yerimizde sayıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Yunus Rada, "İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan depremzedelerin Allah yardımcıları olsun diyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin" dedi.

Kosova bağımsızlığını değerlendiren Rada, "15 sene içinde tabi bazı şeyler oldu, ama çok da bir şey olmadı. Ekonomik bakımından bakarsak eski Sırp dönemindeki ekonomik krizden biraz daha iyiyiz ama başka taraftan bakar isek mesela Arnavutluk çok daha fazla ilerledi. Biz ise hala yerimizde sayıyoruz. Vize yok hiçbir şey yok. İnşallah daha güzel günler olur. İnşallah daha güzel günler olur" açıklamasını yaptı.

Prizren'de Osmanlı döneminden kalma günümüze dek faytonculuk yapan ve son ferdi olan Kadir Pala ise, "15 sene de hiçbir şey olmadı her şey eskisi gibi. Beklentilerimiz ve dualarımız ileride yeni bir şey olması yönünde" dedi.

17 Şubat tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu 117 ülke bağımsız olarak tanıyor. - PRİZREN