Koşmayı beklerken dar gelen proteziyle yürümekte zorlanıyor

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge'ye (8), mevcut protezi de dar gelmeye başladı. Baba Eli İhsan Yıldırım, yeni protez için destek istedi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

Kızının hayalleri için uğraştı

Daha önce kızının koşabilmesi için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek koşması için çabalayan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile kızı koşma hayalleri kurarken ilerleyen zaman ve Özge'nin boyunun uzaması protezin değişme ihtiyacını doğurdu.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Özge'nin koşmak istediğine yönelik haber sonrası aileye vatandaşlar ve ismini açıklamak istemeyen özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin lira maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum süreci için İstanbul'a gitti. Fatih'te özel bir protez merkezinde yeni protezi takılan Özge, 3 hafta sürecek uyum sürecinde uzmanlarla birlikte yürüme eğitimi aldı.

"Protezi dar gelmeye başladı"

Aradan geçen sürede Özge'nin protezi, boyunun ve vücudunun gelişmesiyle yetersiz kalmaya başladı. Baba Ali İhsan Yıldırım, protezin değişimi için maddi durumunun iyi olmadığını belirterek yardım talebinde bulundu. Protezin artık ufak geldiğini aktaran Yıldırım, "Normalde 1 ya da 1,5 yılda bir değişmesi gerekiyor. Değişim zamanı geldi. Protezi kestim, biçtim 1-2 ay daha fazla kullanabildik ancak şu an olmuyor. Ses yapıyor ve çocuğun bacağını acıtıyor. Devletimiz 3 bin lirasını karşılıyor, geri kalanını cebimizden karşılamak zorundayız fakat 45 bin lirayı bulan maliyeti karşılamaya gücümüz yok. Makinemi 5 bin liraya sattım, çalışıp 10 bin lira da birikimim var. Kalanı için de destek bekliyorum. Hedefim Özge'yi koşturmaktı, şuan Özge yürümeye muhtaç hale geldi" diye konuştu.

"Ayakkabı almaya gittiğimde hüzünleniyorum"

Baba Yıldırım, kızına her ayakkabı almaya gittiğinde hüzünlendiğini de sözlerine ekleyip, "Ayakkabıcıya gittiğimde kızımın bir bacağının olmadığı aklıma geliyor. Ayakkabının tekini sağlam ayağına göre seçiyorum, protezini de diğer çiftine göre ayarlıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA