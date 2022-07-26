KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu

Sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 177 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 177 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla sahillerde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Ekipler, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Yoğun geçen hafta sonunda Cebeci'de 65, Kovanağzı'nda 9, Kumcağız'da 41, Miço'da 1, Kerpe'de 11, Sarısu'da 8, Seyrek'te 7, Bağırganlı'da 14, Karamürsel'de 7, Darıca'da 5, Bayramoğlu'nda 4 ve görev bölgesi dışında 3 kişi olmak üzere toplam 177 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. KOSKEM ekipleri 15 Haziran'dan bugüne kadar ise 934 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli su Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title