KOSKEM ile 1446 kişi hayata tutundu Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 Haziran'dan bugüne kadar 1446 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 Haziran'dan bugüne kadar 1446 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı KOSKEM ekipleri, haftanın 7 günü Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı) Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili ve Bayramoğlu Halk Plajında, 182 personel, STK katılımcıları ve gönüllü cankurtaranlar ile her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu çerçevede ekipler, 15 Haziran'dan bugüne kadar 1446 kişi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli su Yerel Haberler

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