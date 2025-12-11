Köşk 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği büyük ilgi gördü

Köşk Beyköy Polis Abla Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (KMTAL) Yiyecek İçecek Hizmetleri Programı öğrencileriyle aynı mutfakta buluşarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Minik öğrenciler, Köşk MTAL öğrencisi abla ve abileri ile birlikte mutfağa girerek birbirinden lezzetli kurabiyeler ve tatlılar yaptılar. Minik şefler hem ürettiler, hem eğlendiler, mutfağın sıcak atmosferini, paylaşmayı ve birlikte başarmanın mutluluğunu doyasıya yaşadılar. Etkinliğe katılım sağlayan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Karataş, öğrencilerle yakından ilgilenerek yapılan güzel çalışmaları yerinde inceledi ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, İlçe Şube Müdürü Alper Kuşoğlu, Fatih Keyik ve Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı. - AYDIN