Köşk İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Köşk İlçesinde Öğretmenler Günü Ayla Vural Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Kutlandı

Köşk İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, ilçe protokolü, daire amirleri, okul idaresi ve öğretmenlerin katılımıyla Ayla Vural Anadolu Lisesi konferans salonunda kutlandı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerin hazırladığı programda koro ve solo parçalar seslendirilirken programa katılan öğretmenler arası bilgi yarışması yapıldı.

Öğretmenler günü konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Köşk Kaymakamı Polat ve protokol tarafından takdim edildi. Programın ardından öğretmenlerin sanatsal çalışmalarının yer aldığı sergi konuklar tarafından gezildi. - AYDIN