Üye Girişi
Haberler

Köşk İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Köşk İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk Kaymakamlığı ve ilçe protokolü öncülüğünde, Ayla Vural Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğretmenler için hazırlanan programda koro ve solo müzikler seslendirilirken, bilgi yarışması yapıldı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Köşk İlçesinde Öğretmenler Günü Ayla Vural Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Kutlandı

Köşk İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, ilçe protokolü, daire amirleri, okul idaresi ve öğretmenlerin katılımıyla Ayla Vural Anadolu Lisesi konferans salonunda kutlandı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerin hazırladığı programda koro ve solo parçalar seslendirilirken programa katılan öğretmenler arası bilgi yarışması yapıldı.

Öğretmenler günü konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Köşk Kaymakamı Polat ve protokol tarafından takdim edildi. Programın ardından öğretmenlerin sanatsal çalışmalarının yer aldığı sergi konuklar tarafından gezildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti

THY, İstanbul için 38 seferin iptalini duyurdu

 İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

Kayyum kararının ardından belediye önünde protestolar başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kahve falında tavşan görmek ne demek? THY seferleri neden iptal edildi, seferler ne zaman başlayacak? THY hangi seferler iptal oldu? TDK sözlükte ehlemek fiili mi var mı? Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir? Normal yetişkin bir insanın beyninin ağırlığı yaklaşık 1 buçuk kilo kadarken bir kambur balinanın beninin ağırlığı yaklaşık ne kadardır? Kambur balina beyni kaç kilogramdır? PSG Toulouse CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG Toulouse maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ağustos 2024'te Roma'da bir eve giren hırsız evde hangisini yapmaya dalmış, ev sahibinin uyanıp kendisini görmesi sebebiyle yakalanmıştır? Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir? Yale Üniversitesi öncülüğünde yapılmış, 2015'te yayımlanmış bir araştırmada hesaplanan dünyadaki toplam ağaç sayısına göre her insana yaklaşık kaç...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.