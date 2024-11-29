Köşk İlçe Müftülüğü'nden Kur'an Kursu Değerlendirme Toplantısı

Köşk İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu öğreticileri olan İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Köşk İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış yaptığı yazılı açıklamada; "İlçe Müftülüğü'ne bağlı Köşk Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda Köşk Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürümüz ve Kur'an Kursumuzun öğreticileri olan İmam Hatip lisesi idareci ve öğretmenlerimiz ile öğlen yemeği programında buluştuk. Öğretmenlerimizle hafızlık öğrencilerimizin verimini ve eğitim kalitesini nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimiz hususunda istişarelerde bulunduk ve eğitimcilerimizin tavsiyelerini dinledik. Davetimize icabet ettiklerinden dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Selim Karataş Beye, İmam Hatip lisesi idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN