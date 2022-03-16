Köşk Devlet Hastanesi Başhekimi Erönem, Bozdoğan'a atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köşk Devlet Hastanesi Başhekimi Erönem, Bozdoğan'a atandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Köşk Devlet Hastanesi Başhekimi Erönem, Bozdoğan'a atandı

Köşk Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev Dr. Osman Erönem, Bozdoğan Devlet Hastanesi Başhekimliğ'ne atandı.

BOZDOĞAN, AYDIN (İHA) - Köşk Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev Dr. Osman Erönem, Bozdoğan Devlet Hastanesi Başhekimliğ'ne atandı. Atma kararının ardından veda ziyaretlerine başlayan Erönem bu kapsamda Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i makamında ziyaret etti. Erönem'i ziyaretlerinde ise eşi Hülya Erönem yalnız bırakmadı.

Kendisine verilen Başarı Belgesi için Kaymakam Polat'a teşekkür eden Erönem; "Köşk Kaymakamımız Tuğba Polat'a veda ziyaretinde bulunduk. Beraber çalıştığımız süre boyunca göstermiş oldukları desteklerinden ve takdim etmiş oldukları Başarı Belgesi'nden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Veda ziyaretleri kapsamında Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i de ziyaret eden Başhekim Osman Erönem, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Güler ise Köşk'teki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Başhekim Erönem'e teşekkür ederek Köşk hatırası olarak hediye takdim etti. - AYDIN

Köşk Devlet Hastanesi Başhekimi Erönem, Bozdoğan'a atandı

Köşk Devlet Hastanesi Başhekimi Erönem, Bozdoğan'a atandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi, Nuri Güler, Bozdoğan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title