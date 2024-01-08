Köşk Belediyesi, Lokantalarda Fiyat Listesi Denetimi Yapıyor

Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, 1 Ocak itibarıyla Ticaret Bakanlığı tarafından lokanta ve benzeri işletmelerde zorunlu hale getirilen fiyat listesinin bulunup bulunmadığını denetledi.

Zabıta ekipleri, yönetmelikte yer alan, vatandaşların alışveriş yaptığı kafe, restoran, lokanta, pastane gibi işletmelerde iş yerinin giriş kapısının önüne veya hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat ve menü listesinin konulması inceledi. Esnaf ve tüketicilerin bilgilendirilmesi ve olabilecek mağduriyetin engellenmesi hedeflenen çalışmada zabıta ekipleri, işletme sahiplerini bilgilendirerek yönetmelik değişikliğine uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağı konusunda uyarı yaptı. - AYDIN