MÜSİAD İzmir, KOSGEB Başkanı Kurt'u ağırladı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen toplantıda KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'u ağırladı. Görüşmede, KOSGEB destek programları ve muhtemel iş birliği olanakları ele alındı.

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt ile bir araya geldi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, KOSGEB'in MÜSİAD üyelerine değen birçok projesi olduğunu vurguladı. Saygılı, düzenlenen toplantıda konuşarak, "Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yatırım, üretim, istihdam, ihracat, cari fazla ile büyüme stratejisinde ilerlerken bize durmak yaraşmaz. İzmir'in ekonomik gücünü arttıran, yatırım potansiyelini geliştiren, üretim hacmini iyileştiren, ihracat vizyonunu geleceğe taşıyan bir bakışla hareket etmeye devam ediyoruz. MÜSİAD İzmir ailemizle hep birlikte gönülden gayret ediyor ve çalışıyoruz. Bu manada KOSGEB'in vermiş olduğu teşvik ve destekleri çok değerli buluyoruz. KOBİ'lerimizin teşviklerden etkin bir biçimde faydalanmalarını; üretime, istihdama ve ihracata daha fazla katkıda bulunmalarını arzuluyoruz" dedi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da, Türkiye'nin sıçrama yapacak önemli bir eşikte olduğunu ve yeni bir doğuşa gittiğini ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye'nin yeni yükselişte temel alanları sanayi, teknoloji ve bilim olarak öne çıkıyor. Ülkemiz seviye atlayacak bir pozisyonda. Tedarik zincirlerinin kırılması ile üretim ve imalatta ivme yakaladık. Bu önümüzdeki yıllarda çarpan etkisi ile katlanarak artacak, katma değerli yüksek ürünlerle güçlenecek. Bilişim Vadisi İzmir'in temeli atıldı, bu İzmir'in ekonomisine güç katacak. Burada yarın birçok şirket olacak, genç girişimciler desteklenerek yatırım yapıldığı takdirde güzel sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde KOSGEB'i, MÜSİAD gibi gönüllü teşekküllerle, özel sektörle daha fazla iş birliği içerisinde daha etkin çalıştırmaya gayret edeceğiz."

Program, konuşmaların ardından sektör kurulu başkanlarının sorularıyla devam etti. Toplantının ardından MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, KOSGEB Başkanı Kurt'a günün anısına plaket takdiminde bulundu. - İZMİR