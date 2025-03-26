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Koruyucu aileler ve çocuklar için anlamlı gün

Koruyucu aileler ve çocuklar için anlamlı gün
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Bilecik Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, il protokolü ile birlikte koruyucu aileler ve evlatları için düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, il protokolü ile birlikte koruyucu aileler ve evlatları için düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, çocuklar ve aileleriyle sıcak sohbetler edildi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu hep birlikte yaşandı. Programa ayrıca; YSK Seçim Kütüğü Genel Müdürü Şeref Şık,Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İrfan İşeri,Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selma Şık katılım sağladı.

Vali Aygöl, yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocuklara sevgi dolu bir yuva sunduğunu ve onların geleceğe umutla bakmalarını sağladığını vurguladı. "Sevgiyle büyüyen her çocuk, geleceğimizin en güçlü teminatıdır" diyerek, bu anlamlı sorumluluğu üstlenen tüm ailelere teşekkür etti.

İftar programı, dualar ve güzel dileklerle sona ererken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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