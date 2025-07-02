Koruyucu Aile Paneli Düzenlendi

Koruyucu Aile Paneli Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Koruyucu Aile' konulu panelde, aile yapısının önemi ve koruyucu ailelik konuları ele alındı. Panelde uzman isimler sunumlar gerçekleştirdi.

Aydın İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, "Koruyucu Aile" konulu panel düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Güneş, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, aile kurumunun zayıflamasının toplumsal yapının da zedelenmesine neden olacağını belirtti. İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi'nin başkanlık ettiği panelde; Psikolog Selda Tunçkır Aydın Nasıl Koruyucu Aile Olunur, Vaiz Büşra Nur Sevinç Dini Referanslar fikrinde Koruyucu Ailelik konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ferhat Usturumcalı ise koruyucu ailelik sürecindeki deneyimlerini ve yaşadığı duygusal anları katılımcılarla paylaştı.

Panel, katılımcılara hediyelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. Panele İl Müftüsü Hasan Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.