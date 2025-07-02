Koruyucu Aile Paneli Düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, "Koruyucu Aile" konulu panel düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Güneş, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, aile kurumunun zayıflamasının toplumsal yapının da zedelenmesine neden olacağını belirtti. İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi'nin başkanlık ettiği panelde; Psikolog Selda Tunçkır Aydın Nasıl Koruyucu Aile Olunur, Vaiz Büşra Nur Sevinç Dini Referanslar fikrinde Koruyucu Ailelik konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ferhat Usturumcalı ise koruyucu ailelik sürecindeki deneyimlerini ve yaşadığı duygusal anları katılımcılarla paylaştı.

Panel, katılımcılara hediyelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. Panele İl Müftüsü Hasan Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN