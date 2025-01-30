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Koruyucu Aile Hizmet Modeli Tanıtıldı

Koruyucu Aile Hizmet Modeli Tanıtıldı
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Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü personeline koruyucu aile hizmet modeli tanıtımı gerçekleştirdi. Tanıtımda bu modelin çocuklara ve topluma sağladığı faydalara vurgu yapıldı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik 'Koruyucu Aile Hizmet Modeli Tanıtımı' gerçekleştirildi.

Tanıtımda, koruyucu aile olmanın topluma ve çocuklara sağladığı faydalar üzerinde duruldu. Ayrıca, katılımcılara koruyucu aile ve evlat edinme hizmet modeli ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla mevzuat ve uygulama esasları hakkında kapsamlı bilgi verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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