Koruyucu Aile Günü Eskişehir'de mehter eşliğinde kutlandı - Haberler

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Koruyucu Aile Günü Eskişehir'de mehter eşliğinde kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Koruyucu Aile Günü Eskişehir'de mehter eşliğinde kutlandı

Eskişehir'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü mehter eşliğinde kutlandı.

Eskişehir'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü mehter eşliğinde kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanması kararıyla, bugün Eskişehir'de mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. İki Eylül Caddesi'nde vatandaşlar yürüyüşü cep telefonu ile görüntüledi. Beğeni toplayan yürüyüşte çeşitli pankartlarla günün anlam ve önemine dikkat çekildi. Çok sayıda katılımcının olduğu mehterli coşkulu yürüyüş, Eskişehir Millet Bahçe'sinde son buldu.

Burada gerçekleşen etkinliklerle kutlama devam etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koruyucu Aile Günü Eskişehir Yerel Haberler

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