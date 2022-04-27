Döşemealtı Belediyesi'nden Koruma Altındaki Çocuklara Bayram Hediyesi

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün desteğiyle Çocuk Evleri'nde koruma altında bulunan çocuklara bayram hediyesi için kampanya düzenledi. Kampanyada toplanan parayla 46 çocuğa kıyafet alımı için çek hediye edildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, personelinin kendi arasında başlattığı kampanyaya destek vererek ilçede bulunan 9 ayrı Çocuk Evi'nde kalan 46 çocuğa 275'er TL'lik kıyafet hediye çeki verdi.

"ÖĞRENİNCE ÇOK DUYGULANDIM VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMLA BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUM"

Temizlik İşleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin kendi arasında yaptığı bayramlık projesinden haberi olunca çok duygulandığını belirten Genç, "Personelimiz çok fazla kimseye de duyurmadan kendi içlerinde para toplayıp koruma altındaki çocuklara bayramlık almak istemişler. Bunu öğrenince çok duygulandım ve çalışma arkadaşlarımla bir kez daha gurur duydum. İlçemizde bulunan 9 Çocuk evinde yaşları 5 ile 18 arasında 46 çocuğumuz olduğunu öğrendik. Her biri için 275'er liralık hediye çeklerini teslim ettik" dedi.

"GÜZEL ÇOCUKLARIMIZ DA BUNDAN SONRAKİ HAYATLARININ HEP BAYRAM SEVİNCİYLE YAŞAMASINI DİLİYORUM"

Aile ve Toplum Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Alim Kaş'a hediye çeklerini teslim eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir durumda bile hele ki koruma altında olan çocuklarımızı düşünen personelime çok teşekkür ediyorum. Güzel çocuklarımız da bundan sonraki hayatlarının hep bayram sevinciyle yaşamasını diliyorum" diye konuştu.