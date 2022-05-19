Antalya'da selde 48 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sonrası Dereköy ve Sülekler mahallelerinde meydana gelen selde 48 küçükbaş hayvan telef oldu.

Dereköy ve Sülekler mahallelerinde etkili olan sağanak, yerleşim yerlerinde zarara yol açtı. Dolu yağışı sonrası derenin taşması ile evler ve ahırlar su altında kaldı. Sel nedeniyle ortalık çamur gölüne dönerken, 48 hayvan da telef oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediyesi itfaiye ekipleri, ASAT, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları yalnız bırakmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait araçlar ile selin taşıdığı çamur ve kalıntılar temizlendi. Gece boyu çalışan ekipler, selin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalıştı. Dereköy Mahallesi Muhtarı Taner Yaşa, "Allah bu felaketten daha büyüğünü göstermesin. Ani gelişen dolu ve sağanak yağmur sonrası 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Meyve ağaçları ve sebze fidanları zarar gördü. Bazı evler oturulamaz durumda" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel