Korkuteli Müftülüğü, 'Hayata Başlarken' projesi

Korkuteli İlçe müftülüğü tarafından ilçede evlilik aşamasındaki ihtiyaç sahibi genç kızlara gelin bohçası ve anne adayları ile yeni doğan bebekler için bebek bohçası hazırlanıp müftülük olarak hediye edilmeye başlandı.

Korkuteli İlçe müftülüğünce yapılan açıklamada, "Müftülük olarak gönüllerde bir dua, yüzlerde tebessüm olmak için Kur'an Kursu öğreticilerinin de desteği ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyoruz" denildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel