Korkmaz, "Muhtarlar Milletimizin gönlünde yer etmiştir"

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında kamu yönetiminde kurulan ilk sandık ve millet oyuyla yapılan ilk seçimin öznesi olan muhtarların demokrasinin, millet iradesinin en kesintisiz, en yalın şekilde vücut bulduğu kişiler olduğunu belirtti.

Başkan Korkmaz mesajında, "Muhtar ve muhtarlık kavramları, köklü devlet geleneğimizde 1829'dan bugüne kadar varlığını sürdürmüş ve milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. Kelime anlamı "seçilmiş" olan muhtar, ülkemizde yapılmış ilk idari seçimin de öznesi olmuştur. Bu anlamda demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan takip ettiği ve yönlendirdiği bir anlayışla muhtarlıkların etkinliğini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını ifade eden Başkan Korkmaz şöyle devam etti, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gelenek haline getirdiği Muhtarlar Buluşması Toplantıları'nın, bu değişime önayak olduğu ve büyük katkı sunduğu da bir gerçektir. Cumhurbaşkanımıza desteklerinden ötürü muhtarlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimle işbaşına gelen muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı, Çanakkale Zaferimizden, Kurtuluş Savaşı günlerimizden beri bilinen bir gerçektir. Aynı asil ruhu 15 Temmuz gecesi de görmüş olmak, bu milletin evlatları için bir gurur ve umut kaynağı olmuştur. Bu vesileyle, gelecekte daha verimli çalışmalar ortaya koyacağımız inandığım saygı değer muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, bugüne kadar aziz milletimize hizmet etmiş, emek vermiş afetlerden, 15 Temmuz'a kadar vatanı uğruna her türlü fedakarlığı ortaya koymuş, yeri geldiğinde görevi başında şehit olarak emanete sadakatini en yüce makamda tescil etmiş muhtarlarımızı saygı minnet ve rahmetle anıyor, sağlık ve sıhhatle güzel görevler yapmayı temenni ediyorum. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz. Günümüzde böyle vahşetlerin yaşanmasını bir utanç olarak görüyoruz ve lanetliyoruz. İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için başsağlığı diliyoruz" - ERZURUM