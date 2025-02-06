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Körfez Ticaret Odası Yönetimi Düzce'yi Ziyaret Etti

Körfez Ticaret Odası Yönetimi Düzce'yi Ziyaret Etti
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Kocaeli Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek karşılıklı değerlendirmelerde bulundu ve Düzce'ye özgü hediyeler takdim edildi.

Kocaeli Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaret programında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve oda yönetimi hazır bulundu. Yapılan değerlendirme toplantısının ardından DTSO Meclis Toplantı Salonuna geçildi. Burada Körfez Ticaret Odası Yönetimine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Yapılan görüşmelerin sonunda DTSO Başkanı Bıyık, Öztürk'e Düzce'ye Gelsene Tablosu, Yöresel Ürünlerden oluşan hediye sepeti ve plaket hediye etti. Ziyaret, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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