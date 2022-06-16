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Körfez'de mehtap ve Büyükada turları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Körfez'de mehtap ve Büyükada turları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Körfez'de mehtap turları 18 Haziran Cumartesi, Büyükada turları ise 19 Haziran Pazar günü başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Körfez'de mehtap turları 18 Haziran Cumartesi, Büyükada turları ise 19 Haziran Pazar günü başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez'in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlara kaçırılmayacak fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale gelen ve her hafta sonu gerçekleşecek Körfez'de mehtap turları 18 Haziran Cumartesi, Büyükada turları ise 19 Haziran Pazar günü başlıyor.

Mehtap turları, 18 Haziran ve 17 Eylül tarihleri arasında cumartesi günleri yapılacak. Mehtap turlarının ücretlendirmesi tam 60 TL, öğrenci ise 42 TL olacak. Gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak.

İstanbul Büyükada turları ise 19 Haziran ve 18 Eylül tarihleri arasında pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 90 TL, öğrenci ise 66 TL olacak. Darıca'dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 60 TL, öğrenci ise 46 TL olacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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