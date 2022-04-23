Körfez'de çocuk meclisi kuruldu

Körfez Belediyesi, öğrencilerin şehir yönetimine katılarak özgüvenli bireyler olmasını sağlamak amacıyla Çocuk Meclisini kurdu.

Körfez Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik Çocuk Meclisi kuruldu. İlçedeki ortaokulları kapsayan proje çerçevesinde her okul birer temsilci seçti. Körfez Belediye Meclisi'nde bir araya gelen temsilciler, Çocuk Meclisi'nin ilk başkanını seçti. Adaylara kendilerini tanıtma, projelerini aktarmaları için de gerekli zamanın verildiği programa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve öğrenciler katıldı. 10 adayın yer aldığı başkanlık yarışında kazanan ise 16 oy ile Yağız Emir Yavuz oldu. Görevi sebebiyle herkese teşekkür eden Yavuz, "Adalet, eşitlik ve barış, mevsimlik meyveler gibi kolayca yetişmez, onların yetişmesi yıllar alır. Bu nedenle korunması, toplumun devamlılığı için zorunludur. Ben de görevimi Atatürk'e yakışır şekilde yerine getireceğim" dedi.

"Birlikte iyi işler başaracağımıza gözlerindeki ışıktan hissediyorum"

Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Emir Yavuz'u tebrik eden ve mazbatasını teslim eden Başkan Söğüt, "Demokratik seçimlerle seçilen kişilerin, mecliste kentin sorunlarına başarılı çözümler önereceğine inanıyorum. Bu meclisin hayırlı sonuçlar çıkaracağını ve birlikte iyi işler başaracağımıza gözlerindeki ışıktan hissediyorum. Bu meclis demokrasiyle taçlandı. Bu başarı Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarının gücüyle ve zafere olan inançlarıyla gerçekleşti" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel