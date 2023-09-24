Koreliler Hatay'da Kore gazileri için yeni ev inşa etti

Depremin yerle bir ettiği Hatay'a yardım eli uzatan Koreliler, Kore gazilerini unutmayarak, asrın felaketinde evleri yıkılan gaziler için yeni ev inşa etti.

Depremin yerle bir ettiği Hatay'a yardım eli uzatan Koreliler, Kore gazilerini unutmayarak, asrın felaketinde evleri yıkılan gaziler için yeni ev inşa etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'a dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşayan Korelilerin 2009 yılında kurdukları Koreliler Derneği, vefa örneği gösterdi. Dernek, Kore gazilerinin yıkılan evlerini yeniden inşa ederek, hasar gören evlerin onarımını yaptı. Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu'nun "Depremzede Kore Gazilerine Destek Projesi" çerçevesinde Kore gazileri için yapılan konutların açılışı Hatay'ın Bahçeköy Mahallesi'nde düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende rahmetli Kore gazisi Salim Alkan'ın depremde yıkılan evinin yerine yeniden inşa edilen prefabrik konut, Alkan'ın eşi Meryem Alkan'a teslim edildi. Proje çerçevesinde rahmetli Kore gazisi Ali Çekmen'in eşinin yaşadığı evin depremde hasar gören kısmı da yeniden inşa edilerek teslim edildi. Kore gazisi İzzettin Alkan'ın depremde yıkılan evinin yeniden inşa süreci devam ederken, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Hatay Muharip Gaziler Derneği'nin yeni binasının inşası ise önümüzdeki ay başlayacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ve Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu başkan ve üyelerine teşekkür eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, 1950'de başlayan Türk-Kore kardeşliğinin 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası da devam ettiğini belirterek, "Kardeşlik sadece kan bağıyla olmuyor. Geçmişte kader birliği yaptığımız Koreli kardeşlerimiz, bugün 1950-1953 yılları arasında Kore halkının bağımsızlık mücadelelerinde yanlarında olan kahramanlara bir ahde vefa göstererek gazilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bizim yanımızdalar. Kore'de verdiğimiz 890 şehit ve 21 bin 212 gazimizin fedakarlıklarına karşı göstermiş oldukları vefadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel Sekreteri Osman Sooyong OH ise, depremden sonra bölgenin halini gördüklerinde 1950 yılında yaşanan Kore Bağımsızlık Savaşı'ndaki bölgenin durumuna benzettiklerini, bu yüzden çok üzüldüklerini söyledi. OH, "1950 yılında Kore'ye gelen kardeşlerimiz nasıl canlarını feda ettiyse biz de aynı şekilde deprem sonrası Türk halkına yardım etmek zorunda olduğumuzu hissettik. Türk devleti ve Kore gazilerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törene Hatay Büyükşehir Belediye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kilisli, Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Başkanı Kyubaek Cho, Koreliler Dernek Başkanı Younghoon Kim, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Muharip Gaziler Derneği Hatay İl Başkanı Ramzi Bakır, Kore gazileri ve yakınları katıldı. - HATAY