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Koreli Turistlere Türk Rehberler Halay Çekmeyi Öğretti

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Bursa'nın İznik ilçesine gelen Koreli turistlere Türk rehberler halay çekmeyi öğretti. Turistlerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Bursa'nın İznik ilçesine gelen Koreli turistlere Türk rehberler halay çekmeyi öğretti. Ortaya renkli görüntüler çıkarken turistlerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Türkiye'nin en büyük 5. gölüne ev sahipliği yapan dünyaca ünlü tarihi ilçe İznik'i gezmek için Kore'den gelen turistlere, Türk rehberler halay çekmeyi öğretti. Koreli turistlerin mutlulukları yüzlerinden okunurken yaklaşık yarım saat boyunca halay çektiler. Koreli turistler daha sonra ise İznik'in tarihi dokusunu incelemek için ilçe merkezine gitti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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