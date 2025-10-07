Kore Gazisi Yaşar Azap, Ahlat’ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Yaşar Azap memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 95 yaşındaki Kore Gazisi Yaşar Azap'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Ahlat'ın Erkizan Mahallesi'ndeki Ergezen Camisi'ne getirildi. Kore Gazisi Yaşar Azap'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Kalender Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Törene, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, bazı kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS