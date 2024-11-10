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Kore Gazisi Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Kore Gazisi Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
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Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Trabzon'da yaşayan ve Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Gazisi Pirağa Uzun ile yakından ilgilenerek selamlaştı. Daha sonra Gazi Uzun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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