Kore gazisi Kadim İşlek son yolculuğuna uğurlandı Edirne'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek (90) için Yukarı Zaferiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene İşlek ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerce tabutu omuzlarda taşınan İşlek, asri mezarlıkta toprağa verildi. Törenin ardından İşlek'in tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi. - EDİRNE İhlas Haber Ajansı / Yerel Edirne Keşan Kore Yerel Haberler

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