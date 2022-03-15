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Kore Gazisi 92 yaşında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kore Gazisi 92 yaşında hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Kore Gazisi Ahmet Kaya 92 yaşında hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Kore Gazisi Ahmet Kaya 92 yaşında hayatını kaybetti.

Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Gazi Ahmet Kaya'nın cenazesi Türk bayrağına sarılarak Merkeze bağlı Eceler köyüne götürüldü. Kaya, askeri erkan ile köy sakinlerinin katıldığı törenle, öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

Kore Gazisi 92 yaşında hayatını kaybetti

Kore Gazisi 92 yaşında hayatını kaybetti

Kore Gazisi 92 yaşında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Kaya, Zonguldak, Gazi, Kore, Yerel, Haberler

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