Kore Gazisi 92 yaşında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldak'ta Kore Gazisi Ahmet Kaya 92 yaşında hayatını kaybetti.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Kore Gazisi Ahmet Kaya 92 yaşında hayatını kaybetti.
Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Gazi Ahmet Kaya'nın cenazesi Türk bayrağına sarılarak Merkeze bağlı Eceler köyüne götürüldü. Kaya, askeri erkan ile köy sakinlerinin katıldığı törenle, öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK