Köprübaşı ve Ahmetli kahramanları saygıyla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 yıl önce şehit olan Polis Memuru Nedim Öner için Köprübaşı ilçesinde; Şehit Halit Zilani Çelik, Şehit Hakkı Erdoğan, Şehit Murat Yıldız ve Şehit Hasan Yarış için Ahmetli ilçesinde mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 yıl önce şehit olan Polis Memuru Nedim Öner için Köprübaşı ilçesinde; Şehit Halit Zilani Çelik, Şehit Hakkı Erdoğan, Şehit Murat Yıldız ve Şehit Hasan Yarış için Ahmetli ilçesinde mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi dahilinde Köprübaşı ve Ahmetli ilçelerinde anma ve hayır programı düzenledi. Köprübaşı'nda Şehit Polis Memuru Nedim Öner için düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Görkem Nalçacı, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tanju Yelken, Köprübaşı Belediye Meclis Üyesi Recep Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Amiri Yasin Özkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ergün Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz, İlçe Tarım Müdürü Alptekin Sağıroğlu, İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel, Orman İşletme Şefi Sezen Serdar Öğüt, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidimizin ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehidimizin ailesine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.

Köprübaşı'nda gerçekleştirilen anma programının yanı sıra Ahmetli ilçesinde de mevlit ve anma programı gerçekleştirildi. Şehit Halit Zilani Çelik, Şehit Hakkı Erdoğan, Şehit Murat Yıldız ve Şehit Hasan Yarış için düzenlenen anma programına İlçe Kaymakamı Abdullah Kurt, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, İlçe Emniyet Amiri Halil Beyhan, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çelik, Ahmetli Belediyesi Meclis Üyesi Salih Tekeli, MHP KAÇEP İlçe Başkanı Ayşe Ağırbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerimiz adına Kuran-ı Kerim okunmasının ardından pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif ile Türk Bayrağı bulunan hediyeler, şehit ailelerine takdim edildi. Şehit aileleri ve yakınları, anlamlı etkinlik için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA