Köpeklerin yuvaları, hayvanseverlerin ümitleri yıkıldı

Yaptığı barınakların yıkıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu

"Yuvaların çoğunun yıkıldığını gördüm, dünya başıma yıkıldı"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde hayvanseverlerin yaklaşık 400 köpeğe bakabilmek için kendi imkanlarıyla yaptıkları barınaklar yıkıldı. Tüm imkanlarını sokak hayvanları için seferber eden hayvansever Reyhan Bıyık, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Derince ilçesindeki ormanlık alanda 400'e yakın sokak köpeğine bakan Reyhan Bıyık ve Nuriye Saylanlar isimli iki ev hanımı, kendi imkanlarıyla hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyor. Hava şartları ne olursa olsun, her gün ormanlık alana gelerek hem köpekleri besleyen hem de çevre temizliği yapan kadınlar, hayvanların tüm bakımlarını üstleniyor.

Köpeklerin doğada aç kalmasını önlemeye çalışan kadınlar, geçtiğimiz günlerde besleme çalışması için ormanlık alana gittiklerine gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Her gün yüzlerce köpeği besleyen ve bakımlarını üstlenen kadınlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları barınakların yıkıldığını görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

"Bize, hayvanlarımıza dokunulmamasını istiyoruz"

'Yuvaların çoğunun yıkıldığını gördüm, dünya başıma yıkıldı' diyen Reyhan Bıyık, "O kadar üzüldüm ki, sanki benim evim başıma yıkıldı. Yavrular o kadar korkmuş ki, hepsi peşimden koştular, çığlık attılar. Bu masum hayvanlardan ne istiyorlar onu bilmiyorum. Bu aralar bizimle çok uğraşılıyor, canımız bile tehlikede. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşmaları yanlış anlaşıldı, 'Dağlarda barınak yapalım, bütün köpekleri toplayıp sahip çıkalım. Ne insanlarımıza ne de hayvanlarımıza zarar gelsin' dedi. Ama insanlar 'Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi, zaten köpekleri istemiyor' diyerek bize söyleniyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan asla böyle bir talimat vermez çünkü kendisi çok merhametli, eşi de köpeklere bakıyor. Bize, hayvanlarımıza dokunulmamasını istiyoruz. Neden zarar veriyorlar, biz zaten kendi imkanlarımızla köpeklere bakıyoruz. Yavrular içerdeyken yuvaları yıkıyorlar" dedi.