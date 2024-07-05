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Köpeklerin saldırdığı yavru karaca biçerdöverle kurtarıldı

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Kastamonu'nun Merkez ilçesinde köpeklerin saldırdığı yavru karaca, bir vatandaş tarafından biçerdöverle kurtarıldı. Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı yavru karaca, biçerdöver ile tarlada çalışan vatandaş tarafından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kastamonu'nin Merkez ilçesine bağlı Kayı köyünde yaşayan Doğukan Akbaş, biçerdöver ile tarlada çalıştığı sırada köpeklerin yavru karacaya saldırdığını fark etti. Doğukan Akbaş, yavru karacayı köpeklerin saldırısından kurtararak evine getirdi. Evinde yavru karacanın bakımını yapan ve karnını doyuran Doğukan Akbaş, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerini aradı. İhbar üzerine Kayı köyüne gelen ekipler, yavru karacayı teslim aldı. Yavru karacanın bakım ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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