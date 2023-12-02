Köpeklerden korkup çıktığı direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçtığı sırada çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Köpeklerden korkup çıktığı direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçtığı sırada çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, ilçeye bağlı Yazıköy Köyünde meydana geldi. Sahipsiz köpeklerin kovaladığı kedi elektrik direğine çıktı.
Burada mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla uzatılan merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarılarak doğal yaşam alanına salınıverdi.