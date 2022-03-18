Köpek kıyafetleri soğuk havalarda yok satıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Köpeğini soğuk havadan korumak isteyen hayvan sahipleri, evcil hayvan ürünleri satan dükkanlardaki yağmurluk ve ayakkabılara yoğun ilgi gösteriyor.

Eskişehir'in dondurucu soğuğundan köpeğini korumak isteyen hayvanseverler, çözümü evcil hayvan ürünleri satan dükkanlardaki yağmurluk ve ayakkabılarda buluyor. Özellikle üniversiteli köpek sahiplerinin büyük ilgi gösterdiği bu ürünlere olan rağbet, son zamanlarda hayvanseverler tarafından bir moda haline geldi. Kedi ve köpek ürünleri karşılaştırması yapıldığında, köpeklerin bir adım daha öne çıktığını anlatan dükkan sahibi Ecem Eren, "Esnaf olmamın yanı sıra aynı zamanda ben de bir köpek sahibiyim ve gelen müşterilerimin, köpeklerine özellikle şu son günlerdeki soğuk havadan sakınmak için kıyafetler alması, hayvanseverliğin çok ötesinde vicdani bir durum olsa gerek" dedi.

"Özellikle gezinti öncesi ve sonrası köpeğin sağlığı ve hijyeni açısından epey avantajlı"

Köpekleri üşümesin ve ıslanmasın diye son günlerde yağmurluk ve ayakkabılara karşı taleplerin arttığından bahseden Eren, köpeğini dışarda gezdirenler için patilere giydirilen ayakkabıların çok kullanışlı olduğunu anlattı. Hem köpeğin patilerini sıcak tutması açısından hem de dışarıdan gelen mikrobun kolay bir şekilde temizlenmesi açısından kolay olduğunu söyleyen Eren, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Hayvanların tüyleri soğuk havalarda yıpranabiliyor ve bu parlaklığı korumak için kıyafet giydirmek güzel bir yöntem. Özellikle gezinti öncesi ve sonrası köpeğin sağlığı ve hijyeni açısından avantajlarını saymakla bitmez. Köpeğine kıyafet seçen insanların tercihi ise yakışmasından çok konforundan yana oluyor ve bu durum gerçek bir hayvansever tavrıdır" dedi.

"Moda neyden yanaysa onu tercih ediyorlar"

Ayakkabı ve yağmurluk alırken mevsimin de önemli bir faktör olduğunu dile getiren Eren, "Rengarenk polar ve yağmurluk çeşitleri içerisinde köpekseverler, moda neyden yanaysa onu tercih ediyorlar. Her cins köpeğe ve kilosuna göre bedenler mevcut. Yeter ki onlar üşümesin. Köpek sahipleri iyi bilir ki, onları evladından ayıramıyorsun" diye ifade etti.

"Köpek sahibi olmak, sadakat ve sorumluluk duygularını da beraberinde getiriyor"

Kendi köpekleri Tarçın ile tanışmalarından bahseden esnaf Ecem Eren, bir gün dükkanını açmaya gelirken Tarçın'ın peşine takıldığını ve gün boyu onunla beraber dükkanı beklediğini söyledi. Akabinde bir sahiplenme süreci yaşadıklarını vurgulayan Eren, köpek sevgisi hakkında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Köpek sahibi olmak, sadakat ve sorumluluk duygularını da beraberinde getiriyor. Gezintiye çıktığımızda ya da parka gittiğimizde hem Tarçın hem de ben sosyalleşiyorum. Oradaki insanlarla, köpek bakımı ve beslenmesi hakkında sohbet etmek bile hoşuma gidiyor." - ESKİŞEHİR