Köpek Eğitmeni Eren Ay'dan Hayvan Sahiplerine Önemli Uyarılar

İstanbul Silivri'de faaliyet gösteren köpek eğitmeni Eren Ay, "Her köpek doğru yönlendirmeyle harikalar oluşturabilir" dedi. Sokakta saldırgan bir köpekle karşılaşıldığında yapılması gerekenleri de anlatan Ay, "Kaçmayacaksınız. Çünkü köpekte av güdüsü tetiklenir. Durun, hatta bir adım yaklaşın. O zaman size gelmez" dedi.

Silivri'de faaliyet gösteren köpek eğitmeni Eren Ay, hem arama kurtarma hem de kişisel koruma alanlarında yetiştirdiği köpeklerle dikkat çekiyor. 32 dönüm alana kurulu ruhsatlı çiftliğinde faaliyet gösteren Ay, köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Eren Ay eğitim sürecini, "Köpek aslında kazazedeyi değil, oyun arkadaşını arıyor" diyerek anlattı. Deprem, narkotik ve bomba arama köpeklerinin önce oyuncakla eğitildiğini belirten Ay, "Biz buna green dog diyoruz. Topla başlayan arama içgüdüsü, zamanla hedef maddeye veya kazazedeye yöneliyor" dedi.

"Her ırk her sahibe uygun değil"

Yanlış ırk seçiminin birçok soruna yol açtığını vurgulayan Ay, "Belçika kurdu her insana uygun değildir. Kimi köpek bahçe korumaya uygundur, kimi ev yaşamına. Kişi kendine uygun ırkı seçmeli. Köpek sahibinin karakterini taşır" ifadelerini kullandı.

Bilinçsiz sahiplendirmelere de değinen Ay, "Aşısız, ruhsatsız yerlerden alınan yavrular hem hastalık riski taşır hem de genetik sorunlar oluşabilir. Mutlaka ruhsatlı işletmeler tercih edilmeli, anne-baba görülmeden yavru alınmamalı" uyarısında bulundu.

"Eğitim 5. aydan sonra başlamalı"

Profesyonel eğitime başlama zamanının 5. ay olduğunu belirten Ay, "Yavruluk döneminde kas hafızası tam oturmaz. 5. aydan itibaren eğitim verimi artar. Temel itaat, ileri itaat ve bodyguard eğitimlerinin yanı sıra arama-kurtarma, uyuşturucu ve mayın dedektörlüğü gibi alanlarda da köpek yetiştiriyoruz" dedi.

"Kaçmayın, karşısında durun"

Sokakta saldırgan köpekle karşılaşıldığında yapılması gerekenleri anlatan Ay, "Kaçmayacaksınız. Çünkü köpekte av güdüsü tetiklenir. Durun, hatta bir adım yaklaşın. O zaman size gelmez" diye konuştu.

"Doğru eğitim, doğru sahip"

Ay, eğitim sürecine köpek sahiplerinin de dahil edildiğini belirterek, "Köpeği eğitip teslim etmiyoruz. Sahibini de eğitiyoruz. Eğer sahibi hazır değilse köpeği teslim etmiyoruz. Bizim işimiz sevgi, sabır ve emek işi. Her köpek doğru yönlendirmeyle harikalar oluşturabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL