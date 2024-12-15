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Köpeğini Gezdirme Arabasında Taşıyan Kadın Dikkat Çekiyor

Köpeğini Gezdirme Arabasında Taşıyan Kadın Dikkat Çekiyor
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Eskişehir'de İlknur Pullukçu, sevimli köpeği Lucky'i gezdirme arabasıyla dolaştırarak soğuk havalardan koruyor. Dışarıda insanların ilgisini çeken Lucky, sosyal medyada da paylaşılıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de İlknur Pullukçu'nun gezdirme arabasıyla dolaştırdığı 'Lucky' isimli köpeği, sevimli görüntüsü ile çevredeki insanların ilgi odağı oluyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde soğuk havalar etkisini gösteriyor. Eskişehir'de de hasta olmak istemeyen vatandaşlar kalın giyinirken, dışarıda dolaştırdığı köpeğini soğuktan korumak isteyen İlknur Pullukçu'nun aldığı tedbir göze çarpıyor. Köpeğinin hem hasta olmamasını hem de yorulmamasını amaçlayan Pullukçu, Pomeranian cinsi 'Lucky' isimli pati dostunu gezdirme arabasıyla tıpkı bir bebek gibi dolaştırıyor. Bazen bebek sanılan sevimli köpek görenlerin ilgi odağı olurken bazı vatandaşlar cep telefonu kamerası ile onun fotoğraflarını çekiyor.

"Onu gezdirme arabasına koyduğum zaman soğuk havalardan da korunmuş oluyor"

'Lucky' yani 'Şans' ismini koyduğu köpeğinin 3 yıldır kendisiyle birlikte yaşadığını dile getiren İlknur Pullukçu, "Lucky bu şekilde gezmeyi çok seviyor. Onu gezdirme arabasına koyduğum zaman soğuk havalardan da korunmuş oluyor. Her gün 2 ya da 3 kere bu şekilde geziyoruz. Biz bu şekilde gezerken görenlerin ilgisini çekiyor. İnsanların tepkileri genellikle çok güzel oluyor ve bu beni mutlu ediyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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