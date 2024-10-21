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Köpeğini bir bebek gibi salıncakta salladı

Köpeğini bir bebek gibi salıncakta salladı
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Eskişehir'de sahibinin çocuk parkına götürdüğü köpeğini bir bebek gibi salıncağa koyup salladığı anlar görenlerin içini ısttı.

Eskişehir'de sahibinin çocuk parkına götürdüğü köpeğini bir bebek gibi salıncağa koyup salladığı anlar görenlerin içini ısttı.

Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde bir vatandaş, 'Pug' cinsi köpeğiyle birlikte Şehit Piyade Uzman Çabuş Mücahit Top Parkı'na dolaşmaya gitti. Köpeğini buradaki çocuk parkında eğlendiren sahibi, onu tıpkı bir bebek gibi salıncağa koyarak salladı. O anlar görenlerin içini ısıtırken, hayvansever vatandaş köpeğinin çok akıllı bir dostu olduğunu ve kendisini deşarj ettiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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