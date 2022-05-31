Köpeğine protez diş yaptı - Haberler

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Köpeğine protez diş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köpeğine protez diş yaptı

Kahramanmaraş'ta diş teknisyenliği yapan Erol Sakarca, bir kaza sonucu dişi kırılan köpeğine protez diş yaptı.

Kahramanmaraş'ta diş teknisyenliği yapan Erol Sakarca, bir kaza sonucu dişi kırılan köpeğine protez diş yaptı.

Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan diş teknisyeni Erol Sakarca, köpeğinin dişinin kırıldığını fark etti. Köpeğinin yemek yiyemediğini de görünce protez diş yaptı.

Kırılan dişinin yerine krom diş yaparak köpeğin normal yaşamını sürdürmesini sağladığını söyleyen Sakarca, "Ben küçüklükten beri hayvanları çok severim. Hele aileden biri olarak gördüğüm kendi köpeğimi daha çok severim. Köpeğimin dişinin kırıldığını görünce dayanamadım ve bu protez dişi yaptım. Şimdi köpeğim normal yemeğini yiyor, ben de çok mutluyum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Yeşilyurt Protez Yerel Haberler

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