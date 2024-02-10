Köpeğin Drona Tepkisi Gülümsetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, görüntü çeken dronun sesine tepki gösteren köpeğin hareketleri güldürdü.

Adilcevaz ilçesinde, dronun sesine kızarak onu tutmak için havaya zıpladı. Belli bir müddet dronla kavga eden köpek, sonunda pes ederek oradan uzaklaştı. Köpeğinin sese karşı hassas olduğunu ve kızdığını ifade eden İlhami Atalan isimli vatandaş, köpeğinin sesten dolayı drona saldırdığını söyledi. - BİTLİS