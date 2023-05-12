Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kopan Türk Bayrağı için seferber oldular

Kopan Türk Bayrağı için seferber oldular

Yerel Haberler

Bilecik'te siyasi partinin bayraklarının arasına asılan Türk Bayrağı'nın bir tarafının koptuğu ihbarını alan polis ve belediye ekipleri alana giderek duruma müdahale etti.

Bilecik'te siyasi partinin bayraklarının arasına asılan Türk Bayrağı'nın bir tarafının koptuğu ihbarını alan polis ve belediye ekipleri alana giderek duruma müdahale etti.

Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler, yol üzerine asılan Türk Bayrağı'nın bir tarafının koptuğunu fark ederek durumu 155'i arayarak, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, durumu belediye haber verdi. Cadde üzerine gelen belediyeye ait sepetli araç ile trafik polislerin kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak Türk Bayrağı'nı düzeltildi.

Cadde üzerindeki esnaflar, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hak ettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Çalışmalarını bu şekilde özenle gerçekleştiren emniyet mensubu arkadaşlarımıza da belediyemiz çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha gurur duyduk" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title