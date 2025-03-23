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Kop Tüneli Şantiyesinde Yangın Çıktı

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Bayburt Group'un inşa ettiği Kop Tüneli şantiyesindeki konteynerlerde gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yapım işi Bayburt Group tarafından sürdürülen Kop Tünelinin şantiyesinde yangın çıktı

BAYBURT - Bayburt Group İnşaat firmasına ait Kop Tünel inşaat şantiyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Tünel şantiyesindeki konteynerlerde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının neden kaynaklı olduğu henüz tespit edilemezken, büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

(ÖD-AA-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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