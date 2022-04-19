Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü başkanlığında, kurum müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü başkanlığında, kurum müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, kentte yapılacak çalışmalar görüşüldü. Başkan Özlü, toplantıya yönelik yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşlarımızla haftalık koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. 'Düzce Bizim Evimiz' diyerek çıktığımız bu yolda, gecemizi gündüzümüze katarak durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Düzce için" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title