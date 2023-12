Konyalı kadınlardan İsrail'e "bebek kefenli" tepki

Konya'da "Gazze İçin Kefenli Direniş" sloganıyla bir araya gelen kadınlar, temsili bebek kefenlerini meydana koyarak İsrail'in Filistin'e olan saldırılarını kınadı.

Konya'da kadınlar tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için bir araya geldi. Cuma namazından sonra Mevlana Meydanında toplanan kalabalık, "Gazze İçin Kefenli Direniş" sloganıyla ellerinde temsili kefenli bebekler ile İsrail saldırılarını lanetledi. Kefenli direnişin acının altında umudu filizlendireceğini çünkü her kefenin bir direniş sembolü, her bebekte bir özgürlük haykırışı olduğunu benimseyen kadınlar ellerindeki temsili bebek kefenleri ve dövizler ile eylem düzenledi. Eylem, Konyalı kadınlar adına Erengül Karabağ'ın konuşması ile başladı. Daha sonra kadınlar ellerinde bulunan temsili bebek kefenlerini meydana koydu.

Toplanan kadınlar adına açıklama yapan Erengül Karabağ, "Dillin sustuğu kelimelerin tükendiği bir zamanda ancak sessizlik bir çok şeyi anlatabilirdi. Bu gün yaptığımız bu eylemde tüm dünyaya mesaj vermede kelimelerin kifayetsiz kalışının, kefenlere sarılmış binlerce minik bedenlerin anlatamamanın çaresizliğini söz olmadan duyurmak için burada toplandık. Sadece vicdanlarla iletişim kurulan destensi direnişte teorilerin çöküşüne şahitlik için buradayız" dedi. - KONYA