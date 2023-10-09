Konyalı Çiftçiler, Şeker Pancarı Alım Fiyatına Tepki Gösterdi: "Seneye Ekim Yapamayız"

Konya'da çiftçiler, yeni belirlenen şeker pancarı alım fiyatı karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Ilgın Şeker Fabrikası önünde bir araya gelen üreticiler, fiyatın en az 2 bin 500 lira olmasını talep etti. Durumun böyle devam etmesi halinde çiftçilik yapamayacaklarını dile getiren üreticiler, "İktidara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan söylüyoruz. Çiftçi olarak memnun değiliz. Bu fiyatın en az 2 bin 500 lira olmasını istiyoruz. Bir de şeker poları 16 polardan baz alınmayacak. Bunun kesinlikle 12 polara düşürülmesi lazım. Bu fiyatlarla biz seneye ekim yapamayız" dedi.

TANER ÖZAY

Konya'da çiftçiler, yeni belirlenen şeker pancarı alım fiyatı karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Ilgın Şeker Fabrikası önünde bir araya gelen üreticiler, fiyatın en az 2 bin 500 lira olmasını talep etti. Durumun böyle devam etmesi halinde çiftçilik yapamayacaklarını dile getiren üreticiler, "İktidara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan söylüyoruz. Çiftçi olarak memnun değiliz. Bu fiyatın en az 2 bin 500 lira olmasını istiyoruz. Bir de şeker poları 16 polardan baz alınmayacak. Bunun kesinlikle 12 polara düşürülmesi lazım. Bu fiyatlarla biz seneye ekim yapamayız" dedi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde; şeker pancarı üreten çiftçilerle bir araya gelen Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, üretim yapan çiftçilerin sorunlarını dinledi.

"ÇİFTÇİ OLARAK MEMNUN DEĞİLİZ"

Konyalı çiftçi şunları söyledi:

"İktidara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan söylüyoruz. Çiftçi olarak memnun değiliz. Bu fiyatın en az 2 bin 500 lira olmasını istiyoruz. Birde şeker poları 16 polardan baz alınmayacak. Bunun kesinlikle 12 polara düşürülmesi lazım. Bu fiyatlarla biz seneye ekim yapamayız. Mazot geçen sene 20 liraydı şu an 41 lira. Şeker pancarında şu an açıklanan 16 polar bin 750 lira. Bizim şeker 12-23 geldiğinden dolayı bizim alacağımız fiyat bin 300-bin 350 lira. Bu da geçen senenin fiyatı. Bu da zarar. Mazot 41 lira, seçimden sonra da 50-60 diyorlar. Zaten parayı alıncaya kadar para bitiyor."

"BİZE KİMSE YANDAŞ OLMUYOR"

Bir başka çiftçi ise yetkililerden kendilerine destek verilmesini istedi. Çiftçilerin borç batağında olduğunu aktaran üretici şunları söyledi:

"Şu an çiftçi batak duruma düşmüş, burada herkesin kendisine göre borçları var. Cumhurbaşkanımızdan, vekillerimizden bir umut bekliyoruz ama şu anda bize kimse yandaş olmuyor, tamamen de sırtımıza biniyor. 80 milyon insan var, 20 milyonu üretim yapıyor, biz yetişemiyoruz. Keşke yaptığımızı destekleseler daha güzel olacak ama öyle bir şey yok. Burada halinden memnun adam varsa görüşelim. Yetiştiremiyoruz, yetiştirsek de para yapmıyor. Biz ailecek tarladayız. Ellerimiz çamurlu, gözlerimiz yorgun, gönüllerimiz yufka ama bizim. Biz yine buraya geliyoruz çünkü mecburuz. Niye? Mecbur böyle geçinmek zorundayız. Ama biraz destek çıksın ya, çok şey istemiyoruz ki. Yetiştirdiğimiz zaman 2 katını vereceğim desin, daha güzelini yetiştirelim. Yok abi, düşüyor sırtımıza tepinip duruyoruz. Batağın içinden çıkamıyoruz. Benim yaşım 33, abilerim kardeşlerim var. Ben bu sene gerçekten yıldım. Güzel paralar kazınıyor muyduk, kazanıyorduk ama bu seneden sonra gerçekten bitti. Ben zevk almıyorum, buraya kahrımdan geliyorum. Buraya 10 gündür kahrımdan geliyorum. Buradaki herkesin anneleri, kardeşleri tarlada yatıp kalkıyor. Ne gerek var?"

"BÖYLE GİDERSE 2 SENEYE ÇİFTÇİ KALMAZ"

Çiftçinin artık üretimden uzaklaşarak parasını kur korumalı mevduat hesabına yatırdığını ifade eden bir başka çiftçi ise, bu şekilde devam etmesi halinde 2 yıl içerisinde üretim yapacak çiftçinin kalmayacağını belirtti. Çiftçi, "Çiftçi ince hesaba başladı artık. Ne yapıyor biliyor musun? 'Satacağım, kur korumaya götürüp yatıracağım' diyor arkadaş. 'Motorum 2 milyon, arabam 5 milyon yatırırım kur korumaya niye uğraşıyım' diyor. Civar köylerin çoğunda bunu yapan var. Böyle devam etsin, 2 sene sonra çiftçi de kalmaz. Herkes satar işine bakar. Böyle giderse 2 seneye kadar burada çiftçi de üretici de kalmaz" dedi.

Bir diğer çiftçi ise, "10 ayda yetiştiriyoruz 6 ayda onun parasını almayı bekliyoruz. Mısırda ton fiyatı 6 bin lira, o da 14 neme ulaşırsa. Borsada şu an 5 bin küsur lira, o da 14 nem olursa. Bu da bir önceki senenin fiyatıyla aynı. Bir önceki sene mısır 5 bin 150 liraydı. 2 sene sonra yine aynı paraya vereceğiz" siteminde bulundu.

"ÇİFTÇİLERİMİZ ADINA YETERLİ BİR FİYAT DEĞİL"

Hasan Ekici, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklanan şeker pancarı alım fiyatının yeterli olmadığını kaydeden Ekici, şöyle konuştu:

"Türkiye'de şeker pancarı hasadı başladı. Biz de şeker pancarının önemli üretim merkezlerinden birisi Konya Ovası. Biz şu Ilgın Şeker Fabrikası önünde şeker pancarlarını hasat edip fabrikaya getiren çiftçilerimizi ziyarete geldik ve onlara açıklanan fiyatın yeterli olup olmadığı, maliyetlerini karşılayıp karşılamadığı hususunda görüşlerine başvurduk. Geçen sene açıklanan şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi dahil bin 450 liraydı. Bu yıl ise şeker alım fiyatı bin 855 lira olarak açıklandı. Bir yılın sonunda oran olarak yüzde 28'lik bir artış yapılmış. TÜİK'in açıkladığı gerçek olmayan enflasyon oranı yüzde 61. Enflasyonun oranının yarısının bile altında bir artış oranı. Tabii bu çiftçilerimiz adına yeterli bir oran değil. TÜİK'in oranını esas aldığımızda bugün bu fiyat yüzde 61 artırıldığında 2 bin 350- 2 bin 400 liraya çıkması gerekiyordu. Hatta çiftçilerimiz 2 bin 500 liranın dahi anca kurtaracağını söylüyorlar."

"ÇİFTÇİMİZ ÜRETİM GÜCÜ AÇIKLANAN FİYATLA BERTARAF EDİLMİŞTİR"

Geçen sene pancarın tohum fiyatı yaklaşık bin lirayken bu yıl 2 bin 500 lira civarında olmuş. Yaklaşık yüzde 150'lik bir artış var. Yine geçen sene bir işçinin günlük yevmiyesi 200 -250 lirayken 500 liraya çıkmış. Yine orada da yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Yine en önemli girdi mazot girdisi. Mazot geçen sene 17-18 lirayken bugün 41 liraya çıkmış. Yine yüzde 100'ün çok üzerinde bir artış. Gübrede de yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Yani tüm girdilerde yüzde 150-200'e varan artış varken çiftçinin ürettiği şeker pancarında yüzde 28'lik bir artış hangi akıl, hangi mantık hangi hesapla açıklanabilir. Burada açık bir şekilde çiftçimizin alım gücü, refahı ve üretim gücü maalesef açıklanan fiyatla bertaraf edilmiş. Dolayısıyla birinci sonuç, Türk Şeker'in Tarım ve Orman Bakanlığı'nı 16 polar için açıklanan bin 855 lira fiyatı güncellemesini ve minimum 2 bin 200- 2 bin 300 bandına çekmesini çekilmesini çiftçilerimiz bekliyorlar.

"ÇİFTÇİLER ÖNÜMÜZDEKİ SENE ÜRETİMLERİNİ NASIL DEVAM ETTİRECEK?"

Yine bir önemli konu açıklanan bin 855 lira fiyat 16 polar için. 16 polar şeker pancarının içerisindeki şeker değerini gösteren bir teknik ölçü. Burada şeker pancarı analize tabi tutuluyor ve poları ölçülüyor. Yine aldığımız bilgiye göre bu bölgede şeker fabrikasına verilen şeker pancarının poları ortalama 11-13 civarında. Bu da 16 polardan 12'ye düştüğü için her polarda da yaklaşık 115 lira alım fiyatı düşüyor. Dolayısıyla 12 lira olan bir şeker pancarının fiyatı bin 855 lira değil bin 300 lira civarlarına düşüyor. Hatta bu da geçen seneki fiyatın altına düşüyor demektir. Girdilerde geçen seneye göre yüzde 150'lik bir artış varken geçen senenin fiyatıyla şeker pancarlarını fabrikaya teslim eden çiftçilerimiz üretimlerini önümüzdeki sene nasıl devam ettirebilecek."