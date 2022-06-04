Konyalı Besici: "Yem Maliyetleri Arttı. Kurbanlığı Yüksek Vermek Zorundayız" - Haberler

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Konyalı Besici: "Yem Maliyetleri Arttı. Kurbanlığı Yüksek Vermek Zorundayız"

ANKA - Yerel
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Konya’da yaşayan besici, “Yem maliyetleri fazla fazla arttı. Biz de kurbanlığı yüksek vermek zorundayız. Niye? Geçen sene yemin çuvalı, 70 TL’ydi, en fazla 72 TL’ydi. Bu sene 325 lira. Aradaki farkı, siz söyleyin” dedi.

TANER ÖZAY

Konya'da yaşayan besici, "Yem maliyetleri fazla fazla arttı. Biz de kurbanlığı yüksek vermek zorundayız. Niye? Geçen sene yemin çuvalı, 70 TL'ydi, en fazla 72 TL'ydi. Bu sene 325 lira. Aradaki farkı, siz söyleyin" dedi.

Konya'da yaşayan besici, Kurban Bayramı öncesinde yem maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kurbanlık fiyatlarının da yüksek olacağını dile getirdi. Besici şunları söyledi:

"Yem maliyetleri fazla fazla arttı. Biz de kurbanlığı yüksek vermek zorundayız. Satarsak, bu kez yerine alamıyoruz. Niye? Geçen sene yemin çuvalı, 70 TL'ydi, en fazla 72 TL'ydi. Bu sene 325 lira. Aradaki farkı, siz söyleyin. Kesim arttı. 100 TL'ye dayandı. 250 kiloluk bir hayvanı ben şimdi kesmeye götürsem 25 bin civarı tutuyor. Bu nereye gidecek, ne olacak?

Bir hayvan ortalama 30 bin… Biz 10 bin liraya verelim. Ama maliyetler düşsün. Yani istediğimiz şu. Maaliyetleri düşürün, et fiyatları da düşsün, biz de kazanalım herkes kazansın. Herkes yesin."

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Konya Yerel Haberler

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