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Konyaaltı Sahili'nde tuvaletlerin sayısı artırıldı

Konyaaltı Sahili'nde tuvaletlerin sayısı artırıldı

Yerel Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nde vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tuvaletleri yenilerken, tuvaletlerin sayısını da artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nde vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tuvaletleri yenilerken, tuvaletlerin sayısını da artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Sahili'nde yoğun kullanım nedeniyle yetersiz kalan tuvaletlere yenilerini ekledi. Ziyaretçi sayısının yaz aylarında yüzbinleri bulduğu Konyaaltı Sahili'nde yeni tuvaletlerin yer seçimi vatandaş yoğunluğuna göre belirlenirken erişim zorlukları da giderilmiş olacak. Konyaaltı Sahili'nde yer alan Engelli Plajı'nın yanına yerleştirilen yeni tuvalet "Engelli erişilebilirlik standartları"na uygun olarak yapıldı ve bu alanda belgelendirmeye aday oldu. Kullanıma hazır hale getirilen tuvaletler ve beraberinde 2 bebek bakım ünitesi de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İhtiyaca göre tuvalet sayısının artırılacağı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Yerel Haberler

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