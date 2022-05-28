Konyaaltı'nda Yaylalara Ulaşım Kolaylaşıyor - Haberler

Konyaaltı Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte yoğun kullanılan yayla yollarında çalışmalara başladı. Ekipler, bir yandan mevcut yollarda iyileştirme çalışmaları yaparken, diğer yandan ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar açıyor.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğun bir şekilde kullanılan yayla yollarında altyapı ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Mevcut yollara ek yeni yollar da açılırken, bölge sakinleri bu çalışmalar sonucunda daha rahat ulaşım imkanına kavuşacak.

BÖLGE SAKİNLERİ MEMNUN

Konyaaltı'nın farklı yaylalarında çalışmalarına devam eden ekipler, Geyikbayırı Mahallesi'ne bağlı Sinan Değirmeni ve Hisarçandır'a bağlı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bozulan yollarda yama ve genişletme çalışması yaparken, asfalt ile kaplama yapılacak yolların da altyapı çalışmasını gerçekleştiriyor. Moryer Yaylası ve Sinan Değirmeni Mevkii'leri arasında da yeni bir yol açma çalışmalarına başlanırken, yeni yolun yaklaşık bir buçuk km uzunluğunda olması planlanıyor. Konyaaltı yaylalarında yaşayan bölge sakinleri, özellikle açılacak yeni yollarla daha kolay ulaşım sağlayacaklarını belirterek, çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdiler.

MERKEZDEKİ YOLLAR ASFALTLANIYOR

Yaylalarda yaptıkları çalışmaların yanı sıra, ilçe merkezinde bozulan yollarda da asfaltlama çalışmalarına devam eden Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarısu Mahallesi 138, 150 ve 153'üncü sokaklarda bozulan yolları sıcak asfalt ile yeniliyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan alandaysa otopark çalışması yapılarak, bölgede yaşanan otopark sıkıntısı çözüme kavuşturuluyor.

"YAYLA ULAŞIMINA ÖNEM VERİYORUZ"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaz aylarının gelmesi ile birlikte yaylalarda ve şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğa dikkat çekti. İlçede yaşanan trafik yoğunluğunu giderecek adımlar attıklarını kaydeden Esen, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız yoğun sıcaklardan biraz olsun kurtulabilmek için yaylalara göç ediyorlar. Bu da yaylaların nüfusunu ve ulaşım potansiyelini kat be kat arttırıyor. Oralarda yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Mevcut yolları yeniliyor, ihtiyaç olan yerlere yeni yollar açıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel