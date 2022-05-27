Konyaaltı'nda vezneler hafta sonu da açık olacak - Haberler

Konyaaltı'nda emlak vergisini ödemek isteyen vatandaşlar, emlak vergilerini hafta sonu da açık olan Konyaaltı Belediyesi ana hizmet binası ve HayatPark'ta bulunan veznelerde ödeyebilecek.

Konyaaltı'nda ikamet eden vatandaşlar, 2022 yılı emlak vergilerini Konyaaltı Belediyesi ana hizmet binası ve HayatPark'taki veznelerde ödeyebilecek. Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların vergilerini ödeyebilmesi için hafta sonu 28-29 Mayıs tarihlerinde de açık olacağını duyurdu. Emlak ve Çevre Temizliği Vergisi'ni ödemek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için böyle bir uygulama gidildiği belirtildi.

"Vatandaşlarımız mağdur olmasın"

Vergi ödemelerini son güne erteleyen vatandaşların mağdur olmaması için hafta sonu da hizmet vereceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemesi için veznelerimiz hizmet vermeye devam edecek. Özellikle çalışan vatandaşlarımız vergilerini hafta içinde ödemeye zaman bulamıyor. Bunun farkında olduğumuz için vatandaşlarımızın bu mağduriyetle baş başa bırakmak istemedik. Belediyemiz ana hizmet binası ve HayatPark'ta bulunan veznelerimiz hafta sonu da açık olacak" dedi. Bunun yanında vatandaşlar vergi ödemelerini online olarak Konyaaltı Belediyesi internet adresi üzerinden de yapabilecekler. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel